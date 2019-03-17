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«Тамбов» на выезде одержал победу в матче с «Сибирью»

«Тамбов» на выезде одержал победу в матче с «Сибирью»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «Сибирь» принимала «Тамбов». Встреча команд состоялась на манеже стадиона «РФЦ «Заря»» в Новосибирске и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 3-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Тамбова» Владимир Обухов. Преимущество гостей в счёте удвоил полузащитник Данил Клёнкин, который отправил мяч в ворота «Сибири» на 69-й минуте. Таким образом, «Тамбов» продлил беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 4 матчей.

«Тамбов» набрал 54 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Сибирь» (24) располагается на предпоследнем, 19-м месте в таблице первенства. На последнем месте находится «Зенит-2» (12).

ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 12:00 МСК
Сибирь
Новосибирск
0 : 2
Тамбов
Тамбов
0:1 – Обухов – 3, 0:2 – Клёнкин – 69
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