«Тамбов» на выезде одержал победу в матче с «Сибирью»

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «Сибирь» принимала «Тамбов». Встреча команд состоялась на манеже стадиона «РФЦ «Заря»» в Новосибирске и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



На 3-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Тамбова» Владимир Обухов. Преимущество гостей в счёте удвоил полузащитник Данил Клёнкин, который отправил мяч в ворота «Сибири» на 69-й минуте. Таким образом, «Тамбов» продлил беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 4 матчей.



«Тамбов» набрал 54 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Сибирь» (24) располагается на предпоследнем, 19-м месте в таблице первенства. На последнем месте находится «Зенит-2» (12).