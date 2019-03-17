Глава СПЧ Федотов: высказывание Погребняка сильно попахивает расизмом

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов прокомментировал высказывание нападающего «Урала» Павла Погребняка о темнокожих футболистах в сборной России. Напомним, российскому форварду грозит дисквалификация за данное высказывание.



«Считаю, в сборной России имеет право выступать любой футболист, который хорошо играет и имеет гражданство России. Цвет кожи, глаз, волос и всего остального не имеет никакого значения. Это должно быть очевидно каждому. Это высказывание Погребняка сильно попахивает расизмом», — приводит слова Федотова сайт телеканала «360».



Погребняк выступал в составе сборной России с 2006 по 2012 год. Нападающий принял участие в 33 матчах национальной команды и забил 8 голов.

Погребняк: ничего не имею против темнокожих игроков, никого не хотел обидеть