Г. Иванов: что все набросились на Погребняка? Он же не назвал Ари чёрным

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал высказывание нападающего екатеринбургской команды Павла Погребняка о темнокожих футболистах в сборной России.



«Что вообще происходит? Что вы все набросились на Павла? Парень сказал, что думает. Он отвечает за свои слова. Погребняк же не назвал Ари чёрным или негром? Он просто сказал – темнокожий. Где криминал то? Я вас тоже могу назвать сейчас белокожим. И что? Это оскорбление что ли? Я, по сути, с Павлом согласен. Легионер, натурализованный футболист никогда не будет биться за Россию.



Марио Фернандес хороший футболист. Но почему он так и не выучил русский язык? Как так? Если приезжаешь в нашу страну – учи!



Погребняку грозит дисквалификация? Да какая дисквалификация? Мы будем биться за своего футболиста. Вспомните песню Агутина. Там есть строчка: „парень темнокожий“ И что? Его за это судить надо? Ничего криминального Погребняк не сказал!



Кто это вообще всё инициирует? Комитет по этике? Так Андрееву это выгодно! Это же при нём бразильцы начали появляться в мини-футболе, вся эта натурализация пошла. Но я категорически против. У меня в клубе „Синара“ бразильцев нет», — приводит слова Иванова «Спорт-экспресс».

Погребняк: смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России