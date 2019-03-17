Мончи вернулся в «Севилью» на пост спортивного директора клуба

Бывший спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи вернулся в «Севилью», сообщается на официальном сайт испанского клуба.



Мончи вновь займёт пост спортивного директора «Севильи» и приступит к выполнению обязанностей 1 апреля. Официальная презентация специалиста состоится завтра, 18 марта.



Напомним, Мончи работал в «Роме» на протяжении двух лет, после чего расторг соглашение с римлянами. Ранее в СМИ сообщалось, что Мончи продолжит карьеру в лондонском «Арсенале».



Напомним, в начале марта текущего года пост главного тренера «Ромы» покинул Эусебио Ди Франческо. Решение об увольнении было принято после вылета команды из Лиги чемпионов. Новым наставником римской команды стал Клаудио Раньери.

Источник: Мончи присоединится к «Арсеналу» летом