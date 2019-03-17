«Зенит» в ответ на ролик «Спартака» показал, как волна накрывает красно-белых

«Зенит» ответил на видео московского «Спартака», представленное к матчу команд в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

Напомним, в ролике «Спартак» показал, как сёрфингист в футболке красно-белых покоряет волны, которые являются символом нынешней кампании клуба из Санкт-Петербурга.

В ответ «Зенит» опубликовал гифку, на которой волна накрывает сёрфингиста «Спартака».

Посмотреть гифку можно на странице «Зенита» в «Твиттере».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 17 марта, и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит», набрав 40 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Спартак» (32) занимает четвёртое место.