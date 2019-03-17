Сборная России проводит первую тренировку перед матчами отбора Евро-2020

Национальная команда России по футболу собралась в Новогорске для первой тренировки перед матчами квалификационного турнира чемпионата Европы—2020, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Главному тренеру сборной Станиславу Черчесову помогает бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, который завершил профессиональную карьеру футболиста в 2018 году.

В тренировке принимают участие вратарть Антон Шунин («Динамо»), защитники Максим Беляев («Арсенал»), Вячеслав Караваев («Витесс»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес и Георгий Щенников (все — ЦСКА), хавбеки Александр Головин («Монако»), Ильзат Ахметов (ЦСКА) и Алексей Ионов («Ростов»), а также нападающий Фёдор Чалов (ЦСКА).

Фото: «Чемпионат»

21 марта сборная России в Брюссели сыграет с Бельгией, а 24 марта в Астане проведёт встречу с национальной командой Казахстана.