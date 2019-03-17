Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Бетис» — «Барселона». 17 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная России проводит первую тренировку перед матчами отбора Евро-2020

Сборная России проводит первую тренировку перед матчами отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020

Национальная команда России по футболу собралась в Новогорске для первой тренировки перед матчами квалификационного турнира чемпионата Европы—2020, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Фото: «Чемпионат»

Главному тренеру сборной Станиславу Черчесову помогает бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, который завершил профессиональную карьеру футболиста в 2018 году.

Фото: «Чемпионат»

В тренировке принимают участие вратарть Антон Шунин («Динамо»), защитники Максим Беляев («Арсенал»), Вячеслав Караваев («Витесс»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес и Георгий Щенников (все — ЦСКА), хавбеки Александр Головин («Монако»), Ильзат Ахметов (ЦСКА) и Алексей Ионов («Ростов»), а также нападающий Фёдор Чалов (ЦСКА).

Фото: «Чемпионат»

21 марта сборная России в Брюссели сыграет с Бельгией, а 24 марта в Астане проведёт встречу с национальной командой Казахстана.

Сборная России — 2019. Какой она будет
Новая роль Дзюбы, шансы для новичков и другие главные вопросы по составам на матчи с Казахстаном и Бельгией.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент