Мусаев: «Локомотив» — сильная команда, не сомневаемся в уровне соперника

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».



«Физически матч с „Валенсией“ мы выдержали, смогли забить в концовке. Что касается нашего нынешнего состояния, то узнаем его только во время матча. Психологически было тяжело, особенно после игры. Но вчера ребята были в боевом настрое, и сегодня они готовы отдать на поле все силы для достижения максимального результата.



Прибавил ли „Локомотив“ по сравнению с первым кругом? Это традиционно сильная команда, действующий чемпион. Никто в уровне „железнодорожников“ не сомневается. Думаю, они сильны на протяжении всего сезона.



Доволен ли Классоном на позиции центрфорварда? Это, конечно, не его позиция. Он старается, выполняет предъявляемые требования. Но, конечно, он более эффективен на фланге. Однако мы в такой ситуации, что у нас нет особого выбора. Сегодня Классон опять будет на острие.



Перейре трудно играть третий матч за неделю, и он выполнил большой объём работы. Поэтому он остался на скамейке. Та же самая история с Вандерсоном. Поэтому вышли Скопинцев и Стоцкий. Каждый из них имеет опыт игры впереди, в том числе в нашей команде», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

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