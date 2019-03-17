Болельщик «Енисея»: хотим, чтобы Аленичев был мужиком и ушёл самостоятельно

Дмитрий Пахомов, руководитель группы активных фанатов «Енисея» и один из авторов открытого письма на имя губернатора Красноярской области против главного тренера команды Дмитрия Аленичева, призвал 46-летнего специалиста добровольно покинуть занимаемую должность до домашнего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином», который состоится 30 марта.

«Письмо появилось после 0:4 от «Крыльев». Написано оно активом фанатов. Отправил в приёмную губернатора его лично я — там нужно оставить свои данные: ФИО, почта, адрес и т. д.

Заявления Аленичева смешны. Фан-сектор существовал задолго до появления легендарного тренера, и мы всегда своё мнение выражали так, как считали нужным — лет пять назад были на секторе заряды в адрес прежнего руководства, сейчас посчитали нужным в адрес тренерского штаба.

Что мы хотим этим письмом… Искренне хотим, чтобы тренер у себя нашёл яйца, был мужиком и ушёл самостоятельно. Но почему-то Дмитрий Анатольевич из тренера превратился в шоумена, который по-актёрски даёт интервью, закатывает глазки… Он и актёр посредственный, и, как оказалось, тренер.

Мы благодарны ему за выход в Премьер-Лигу, но хочется, чтобы он уже прекратил этот цирк. Если до домашнего матча с «Рубином» ничего не произойдёт, будем готовить ему жаркую встречу на «Центральном стадионе».

Кстати, мы уже посмотрели, сколько стоит билет до Великих Лук, и готовы скинуться. Правда, на плацкарт. И самое главное, что хочется сказать: Аленичев — тупик для «Енисея», — сообщил болельщик.