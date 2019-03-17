Каррера присутствует на матче «Локомотив» — «Краснодар»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера присутствует на матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар», передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «РЖД Арена» в Москве.



Напомним, ранее московский «Спартак» пригласил Карреру на матч 20-го тура чемпионата России с петербургским «Зенитом» в президентскую ложу. Позже с приглашением также выступило сообщество активных болельщиков «Спартака» Oldschool & Friends.



Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 17 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Напомним, Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые завоевали первый за 16 лет титул чемпиона России.

«Спартак» пригласил Карреру на матч с «Зенитом»