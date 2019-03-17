Клопп: слова Беккенбауэра приятны, но мне хорошо в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова бывшего президента «Баварии» Франца Беккенбауэра, который признался, что хочет видеть Клоппа на посту наставника мюнхенского клуба.

«В Германии нет большей легенды, чем Франц Беккенбауэр. Мне приятно, что он говорит обо мне положительно. Это напоминает то, как король с мечом дарует человеку титул «сэр».

Если он так думает, то это комплимент «Ливерпулю». «Бавария» всё делала правильно в последние 10-15 лет, не совершая много ошибок, но я чувствую, что мне хорошо там, где я нахожусь сейчас.



Мне здесь нравится, есть много возможностей развить и без того по-настоящему хорошую команду. Могу с уверенностью сказать, что я являюсь подходящим тренером для «Ливерпуля» на данный момент, хотя в футболе нам всем нужно доказывать свой уровень. Пока это работает и, надеюсь, продлится намного дольше. Это было бы круто", — приводит слова Клоппа Sky Sports.