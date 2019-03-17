«Вердер» победил «Байер» и продлил серию без поражений до девяти матчей

«Вердер» одержал победу в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером». Встреча, проходившая в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Бременцы вышли вперёд на 13-й минуте: с передачи Максимилиана Эггештайна отличился Макс Крузе. На 37-й минуте преимущество гостей удвоил Милот Рашица, которому ассистировал всё тот же Крузе. Хозяева сумели отыграть один мяч на 75-й минуте, точный удар нанёс Леон Бэйли. Но на большее «Байер» не хватило. А в компенсированное время Крузе оформил дубль и поставил точку.

Отметим, что «Вердер» не проигрывает в Бундеслиге уже на протяжении девяти матчей. Бременцы набрали 39 очков и поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице. «Байер» с 42 набранными очками располагается на шестом месте.