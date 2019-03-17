Фанаты «Зенита» подвесили чучело свиньи перед матчем со «Спартаком»

Болельщики «Зенита» опубликовали фотографию с повешенной куклой – чучелом свиньи. Перформанс фанаты питерского клуба приурочили к матчу 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит», который состоится сегодня, 17 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Судя по фотографии, инсталяция появилась на одной из железнодорожных станций.

Фото можно посмотреть в аккаунте «ВКонтакте» фанатской группировки «Ландскрона».

Прямая видеотрансляция матча «Спартак» – «Зенит» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Максим Гаврилин. В роли резервного рефери выступит Алексей Матюнин.

«Зенит» набрал 40 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (32) — на 4-м месте в таблице РПЛ.