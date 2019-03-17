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Медведев: матч «Спартак» — «Зенит» будет принципиальным

Медведев: матч «Спартак» — «Зенит» будет принципиальным
Футбол / РПЛ

Президент ФК «Зенит», бывший президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который состоится сегодня, 17 марта. Встреча будет проходить в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Я думаю, что игра будет интересная, принципальная. Нет ли ощущения, что иду на хоккей? Нет, в футбол же мячом играют», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата».

Прямая видеотрансляция матча «Спартак» – «Зенит» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Максим Гаврилин. В роли резервного рефери выступит Алексей Матюнин.

«Зенит» набрал 40 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (32) — на 4-м месте в таблице РПЛ.

«Спартак» — «Зенит»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00
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