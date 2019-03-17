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«Зенит-2» нанёс поражение «Факелу» и продлил серию без поражений до трёх матчей

«Зенит-2» нанёс поражение «Факелу» и продлил серию без поражений до трёх матчей
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

«Зенит-2» одержал победу в матче 27-го тура Футбольной национальной лиги с «Факелом». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 79-й минуте забил Илья Воробьёв. В оставшееся время «Факел» отыграться не сумел.

«Зенит-2» набрал 15 очков, но пока питерцам не удалось покинуть последнюю строчку в турнирной таблице. От спасительного 15-го места «Зенит-2» отстаёт на 16 очков. Отметим, что питерцы в трёх последних матчах одержал две победы и один раз сыграл вничью. «Факел» с 31 набранным очком занимает 15-е место.

В следующем туре ФНЛ «Зенит-2» сыграет в гостях с «Химками», а «Факел» будет принимать калининградскую «Балтику».

ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит-2
Санкт-Петербург
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 – Воробьёв – 79
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