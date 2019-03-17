Федун: обиделся ли на Карреру? Не знаю, я его приглашал на матч с «Зенитом»

Президент «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который состоится сегодня, 17 марта, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Также Федун заявил, что приглашал на игру бывшего главного тренера москвичей Массимо Карреру.

«Какие ожидания от матча? Будет жарко. Обиделся ли я на Карреру? Не знаю, я его приглашал на матч», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Также Федун не стал отвечать на вопрос, согласился ли Каррера посетить игру.

Прямая видеотрансляция матча «Спартак» – «Зенит» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Максим Гаврилин. В роли резервного рефери выступит Алексей Матюнин.

«Зенит» набрал 40 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (32) — на 4-м месте в таблице РПЛ.