Кононов: «Спартак» будет играть с «Зенитом» в атакующий футбол

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата России с «Зенитом», который состоится сегодня, 17 марта.



«Трудно сказать, будет ли преимуществом для „Спартака“ недавний матч „Зенита“ в еврокубке. Всё зависит от нас. Кажется, пять человек у них играли с „Вильярреалом“ всего три дня назад.



У нас есть определённый план на игру. Конечно, мы обязаны играть таким образом и побеждать. Команда будет играть в атакующий футбол, но с балансом в отборе. Отбор тоже нужен.



Как компенсируем отсутствие Гулиева и Зе Луиша? Всё покажет игра. Каждый из игроков знает свои позиции — не только опытные, но и молодые. Поэтому выбрал такой состав на данный момент, где играют Глушаков и Зобнин. Но если выйдет Умяров, то я в нём не сомневаюсь», — приводит слова Кононова телеканал «Матч Премьер».

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.