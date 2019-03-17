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Кононов: зачем мне думать о Каррере? У меня важная игра с «Зенитом»

Кононов: зачем мне думать о Каррере? У меня важная игра с «Зенитом»
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов признался, что его не волнует возможное присутствие экс-наставника красно-белых Массимо Карреры на матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Не является ли психологическим дискомфортом то, что на матче может присутствовать Каррера? Абсолютно нет. Зачем мне об этом думать? У меня очень важная игра сегодня. Это „Зенит“, это дерби русских городов», — приводит слова Кононова телеканал «Матч Премьер».

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, что 54-летний Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год и привёл клуб к победе в чемпионате России.

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