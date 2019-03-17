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Семак: «Зенит» не устроит ничья в матче со «Спартаком»

Семак: «Зенит» не устроит ничья в матче со «Спартаком»
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который состоится сегодня, 17 марта.

«Всего два полных дня после матча с «Вильярреалом» — это, конечно, недостаточно для восстановления. Но такой календарь, выбора нет. У игроков нормальное состояние. Все наши матчи перед перерывом приходятся на противостояния с принципиальными соперниками. Так было и в первом круге. Что есть, то есть.

Сухое дерби в первом круге? Я не думаю, что была сухая игра. Моменты были и там, и там. Закончилась нулевой ничьей.

Что касается сегодняшнего матча, то неважно, на каком месте находятся «Зенит» и «Спартак». Это матчи принципиальных соперников, они стоят вне турнирной таблицы. Думаю, будет интересно.

Устроит ли ничья? Нет, конечно. Мы никогда не играли на ничью и не собираемся на неё играть», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

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