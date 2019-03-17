Мещеряков: «Локомотив» сыграл тактически грамотно, снова подвела реализация

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«На мой взгляд, игра хорошая. «Локомотив» сыграл тактически грамотно. По самоотдаче некому предъявить претензии. В каких-то моментах нам повезло, снова реализация немного подвела, но мы сегодня достаточно создали, чтобы выиграть.

Футболисты, которых вызвали в сборную? Считаю, что они физически готовы, эмоционально тоже готовы, думаю, мы хороших игроков делегируем в сборную», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Локомотив», набрав 35 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (35) опустился на четвёртое место, уступая «железнодорожникам» по дополнительным показателям.