Мусаев: «Краснодар» теряет мяч? Главная проблема – пенальти, которого не было

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).

«Локомотив» выглядел свежее, создал больше опасных атак. Наша проблема была в ошибках в начале атак, дарили моменты. Гол так же случился. Были возможности забить в целом. Но на усталости важно не делать подарков сопернику.

Конечно, пенальти вообще не было. Никогда не видел, чтобы такое ставили.

Потери мяча? В футболе главная проблема в том, что поставили пенальти, которых не было.

Нужна ли нам пауза на матчи сборных? Проблема в том, что у нас останется мало игроков. Остальные разъезжаются, у них длинные перелёты. Но большинство клубов в таком же положении. В целом, думаю, эта пауза пойдёт нам на пользу. Передохнём, наберёмся эмоций и постараемся занять самое высокое место», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата».