Беляев: Игнашевич в прекрасной форме, хоть сейчас заявляй в команду

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев поделился впечатлениями от вызова в сборную России.

«Всё сейчас в рабочем порядке, мне приятно находиться здесь, это приятная мотивация. Я на протяжении нескольких сезонов шёл к этому вызову, так что для меня вызов ожидаем. В сборной тёплая атмосфера, ребят всех знаю, к вечеру подъедут все остальные. Я свой матч провёл вчера, поэтому уже прибыл в расположение. Почему так рано нас собрали? Чем раньше, тем лучше.



Со Станиславом Саламычем познакомились, мы пообщались, буду дальше работать, выполнять то, что от меня требует штаб. Игнашевич? Он в прекрасной форме, хоть сейчас заявляй в команду, по-хорошему завидую ему. С точки зрения опыта, очень полезно поработать с таким игроком.



Не трудно ли начинать с Бельгией? Наша сборная тоже неплохо себя зарекомендовала на ЧМ, готовы играть со всеми соперниками. Сильной разницы нет для футболистов, где начинать играть, мы готовы ко всему», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.