«Мордовия» и «Луч» сыграли вничью, «Армавир» и «Авангард» голов не забили

В матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги саранская «Мордовия» сыграла вничью с владивостокским «Лучом» со счётом 0:0. Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Обслуживал матч арбитр Роман Сафьян.

«Мордовия», набрав 38 очков, поднялась на 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Луч» (36) остался на 12-м месте. В следующем туре «Мордовия» на выезде сыграет с «Томью». «Лучу» предстоит домашняя встреча с «Тюменью». Оба матча состоятся 24 марта.

В другом матче «Армавир» сыграл вничью с «Авангардом» со счётом 0:0.

«Авангард», набрав 44 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Армавир» (27) остался в зоне вылета на 17-м месте.

В следующем туре «Авангард» на выезде сыграет со «СКА-Хабаровск» (30 марта). «Армавиру» 24 марта предстоит гостевая игра с «Шинником».