На входе на стадион перед матчем «Спартак» — «Зенит» возникла давка

Перед началом матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит», который в эти минуты проходит на стадионе «Открытие Арена», возникла давка. На входе А «Открытие Арены» сломался турникет. Болельщики начали проталкивать впереди идущих, сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Прямая видеотрансляция матча «Спартак» – «Зенит» на «Чемпионате

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Максим Гаврилин. В роли резервного рефери выступит Алексей Матюнин. Встреча началась в 19:00 мск.

«Зенит» набрал 40 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (32) — на 4-м месте в таблице РПЛ.