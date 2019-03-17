«Зенит» — первый клуб, пропустивший 250 мячей от «Спартака»

«Зенит» стал первым клубом, пропустившим от «Спартака» в официальных матчах 250 мячей. Для этого красно-белым понадобилась 151 игра.

Юбилейный мяч в ворота сине-бело-голубых провёл Денис Глушаков, открывший счёт в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги на 13-й минуте.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Максим Гаврилин. В роли резервного рефери выступит Алексей Матюнин.

Следующим 250 мячей с наибольшей долей вероятности от «Спартака» пропустит «Локомотив», на данный момент у него 244 пропущенных.

Прямая видеотрансляция матча «Спартак» – «Зенит» проходит в эти минуты на «Чемпионате».

«Зенит» набрал 40 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (32) — на 4-м месте в таблице РПЛ.