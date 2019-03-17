«АЗ Алкмар» обыграл «Аякс» в матче Эредивизии

В матче 26-го тура чемпионата Нидерландов «АЗ Алкмар» победил «Аякс» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Алкмаре на стадионе «АФАС». Обслуживал матч арбитр Сердар Гёзюбююк, которому ассистировали Харлес Схап и Ян де Врис.

Единственный гол был забит на 56-й минуте. Автором гола стал Гус Тиль.

«АЗ Алкмар», набрав 47 очков, по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице голландского национального чемпионата. «Аякс» (62) остался на втором месте в таблице. Отставание «Аякса» от лидирующего ПСВ составляет пять очков.

В следующем туре «АЗ Алкмар» на своём поле сыграет с «Гронингеном». Встреча состоится 30 марта. «Аяксу» предстоит матч с ПСВ. Матч пройдёт 31 марта в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».