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«АЗ Алкмар» обыграл «Аякс» в матче Эредивизии

«АЗ Алкмар» обыграл «Аякс» в матче Эредивизии
Футбол / Прочие турниры

В матче 26-го тура чемпионата Нидерландов «АЗ Алкмар» победил «Аякс» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Алкмаре на стадионе «АФАС». Обслуживал матч арбитр Сердар Гёзюбююк, которому ассистировали Харлес Схап и Ян де Врис.

Единственный гол был забит на 56-й минуте. Автором гола стал Гус Тиль.

«АЗ Алкмар», набрав 47 очков, по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице голландского национального чемпионата. «Аякс» (62) остался на втором месте в таблице. Отставание «Аякса» от лидирующего ПСВ составляет пять очков.

В следующем туре «АЗ Алкмар» на своём поле сыграет с «Гронингеном». Встреча состоится 30 марта. «Аяксу» предстоит матч с ПСВ. Матч пройдёт 31 марта в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».

Нидерланды - Эредивизия. 26-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 16:30 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар
1 : 0
Аякс
Амстердам
1:0 – Тиль – 56
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