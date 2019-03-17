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Каррера посетил матч «Спартак» — «Зенит»

Каррера посетил матч «Спартак» — «Зенит»
Футбол / РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера посетил матч 20-го тура чемпионата России между красно-белыми и петербургским «Зенитом» (после 1-го тайма счёт 1:1), который проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, ранее московский «Спартак» пригласил Карреру на матч 20-го тура чемпионата России с петербургским «Зенитом» в президентскую ложу. Позже с приглашением также выступило сообщество активных болельщиков «Спартака» Oldschool & Friends.

54-летний Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год и привёл клуб к победе в чемпионате России, а также завоевал с ним Суперкубок России.

Сегодня итальянский специалист также побывал на матче «Локомотив» — «Краснодар» (1:0).

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