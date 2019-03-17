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«Брайтон» победил по пенальти «Миллуол» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Брайтон» победил по пенальти «Миллуол» и вышел в полуфинал Кубка Англии
Футбол / Англия

«Брайтон энд Хоув Альбион» одержал победу в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Миллуоллом». Основное время встречи, проходившей на стадионе «Зе Ден» в Лондоне, завершилось со счётом 2:2. В серии послематчевых пенальти со счётом 5:4 победили гости.

В основное время хозяев вывел вперёд на 70-й минуте Алекс Пирс. На 79-й минуте преимущество «Миллуолла» удвоил Эйден О’Брайен. Гости сумели отыграться в самой концовке. Сперва на 88-й минуте Юрген Локадия сократил отставание до минимума, а на 94-й минуте Соломон Марч сравнял счёт. В серии послематчевых пенальти единственный промах допустил защитник «Миллуола» Джейк Купер.

Также в полуфинал Кубка Англии вышли «Манчестер Сити», «Уотфорд» и «Вулверхэмптон». Все матчи 1/2 финала и финал Кубка Англии будут проходить на «Уэмбли».

Кубок Англии. 1/4 финала
17 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Миллуолл
Лондон
2 : 2
4 : 5
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 – Пирс – 70, 2:0 – О'Брайен – 79, 2:1 – Локадия – 88, 2:2 – Марч – 90+5
Удаления: Фергюсон, 119 – нет
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