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Мощный викинг, вылет Эдера в аут и радость Миранчука. Яркие фото из Черкизово

Игроки «Локомотива» празднуют забитый гол
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Мощный викинг, вылет Эдера в аут и радость Миранчука. Яркие фото из Черкизово
Футбол / РПЛ

17 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 20-го тура чемпионата России московский «Локомотив» обыграл «Краснодар» со счётом 1:0. Матч обслуживал арбитр Михаил Вилков.

Единственный гол был забит на 69-й минуте. Антон Миранчук реализовал 11-метровый, который был назначен за игру рукой Шарля Каборе. Игрок «Краснодара» в этом эпизоде получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

«Локомотив», набрав 35 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (35) опустился на четвёртое место, уступая «железнодорожникам» по дополнительным показателям.

Фоторепортаж с матча «Локомотив» – «Краснодар» подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Алёной Сахаровой.

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