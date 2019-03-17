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«Севилья» одержала победу в матче Примеры с «Эспаньолом»

«Севилья» одержала победу в матче Примеры с «Эспаньолом»
Футбол / Испания

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» уступил «Севилье» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Эспаньоле на стадионе «Корнелья-Эль Прат». Обслуживал матч арбитр Гильермо Куадра Фернандес, которому ассистировали Хуан Хосе Лопес Мир и Гонсало Гарсия Гонсалес.

Единственный гол был забит на 53-й минуте. Его автором стал Виссам Бен-Йеддер, реализовавший пенальти.

Бывший полузащитник «Спартак» Квинси Промес провёл на поле все 90 минут.

«Севилья», набрав 43 очка, по-прежнему занимает шестое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. От четвёртого места, которое даёт право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, севильский клуб отстаёт на два очка. «Эспаньол» (34) остался на 13-й строчке в таблице.

Испания - Примера. 28-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 18:15 МСК
Эспаньол
Барселона
0 : 1
Севилья
Севилья
0:1 – Бен-Йеддер – 53 (пен)
Удаления: Дардер, 90+4 – Сориано, 90+4
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