Клопп: у моих команд бывают проблемы после матчей Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (2:1).

«Мы хорошо начали матч, но затем немного потеряли ритм. Я не самый опытный тренер, у моих команд бывают проблемы после матчей Лиги чемпионов.

Во втором тайме мы могли снять все вопросы, но если не делать это при счёте 1:0, то соперник может отыграться. «Фулхэм» заслужил гол, но мы заслужили победу. Я не сомневаюсь в психологической устойчивости моих игроков, дело в интенсивности", — приводит слова Клоппа ВВС.

Благодаря победе «Ливерпуль», набрав 76 очков, вышел на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. В следующем туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится 31 марта.