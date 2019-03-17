Гилерме — о победе в матче с «Краснодаром»: «Локомотив» живой!

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Очень сложно играть против «Краснодара». Сегодня была игра за шесть очков. Но самое главное, что мы добились нашей задачи. Слава богу, что мы победили. «Локомотив» живой!

Я всегда говорю, что для меня неважно, сыграл я на ноль или нет. Главное — выиграть.

Сборная России? Непривычно, что сразу после игры едем на сбор. Но это наша работа. Нас ждут сложные игры с Бельгией и Казахстаном. Нужно восстановиться после сегодняшнего матча», — сказал Гилерме в интервью клубной пресс-службе.

«Локомотив», набрав 35 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (35) опустился на четвёртое место, уступая «железнодорожникам» по дополнительным показателям.