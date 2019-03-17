Болельщики «Спартака» скандируют кричалку в честь Карреры на матче с «Зенитом»

Болельщики «Спартака» во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» скандируют кричалку в честь бывшего тренера москвичей Массимо Карреры, который присутствует на стадионе «Открытие Арена». Фанаты москвичей скандировали кричалки «а тутти аванти» (вместе, вперёд, Массимо Каррера).

Прямая видеотрансляция матча «Спартак» – «Зенит» на «Чемпионате»

После первого тайма счёт в матче ничейный — 1:1. «Спартак» вышел вперёд на 13-й минуте, когда отличился Денис Глушаков с паса Александра Ташаева. Этот гол стал 1500-м для красно-белых в чемпионатах России. На 26-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос. Хавбек подхватил мяч в чужой штрафной и пробил по воротам с близкого расстояния.