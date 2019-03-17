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«Тоттенхэм» назвал дату первого матча на новом стадионе

«Тоттенхэм» назвал дату первого матча на новом стадионе
Футбол / Англия

3 апреля «Тоттенхэм Хотспур» проведёт первый матч на новом клубном стадионе «Тоттенхэм Стэдиум». В этот день лондонский клуб в матче 31-го тура чемпионата Англии встретится с «Кристал Пэлас». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Затем новая арена лондонского клуба примет первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится 9 апреля, а также встречу 33-го тура Премьер-Лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (23 или 24 апреля).

Напомним, что ранее «шпоры» выступали на стадионе «Уайт Харт Лэйн», который был демонтирован в мае 2017 года. Последние почти два года лондонцы проводили домашние матчи на стадионе «Уэмбли».

После 30 туров «Тоттенхэм Хотспур», набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата.

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