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Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Англии

Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Англии
Футбол / Англия

Состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Англии.

Пары полуфиналистов составили:

«Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

«Уотфорд» — «Вулверхэмптон»

Матчи состоятся 6 и 7 апреля на стадионе «Уэмбли». Финал Кубка Англии состоится там же 18 мая.

Среди оставшихся претендентов на трофей чаще всего его выигрывал «Манчестер Сити» (пять раз). Четырежды обладателем Кубка Англии становился «Вулверхэмптон».

Лучшим достижением в истории «Брайтон энд Хоув Альбион» является выход в финал в сезоне-1982/83, в котором клуб уступил «Манчестер Юнайтед» (2:2, 0:4). «Уотфорд» также ранее доходил до финала в сезоне-1983/84 и потерпел поражение от «Эвертона» (0:2).

Напомним, что чаще всех Кубок Англии выигрывал «Арсенал» — 13 раз.

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