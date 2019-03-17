Семак: пересмотрел момент с Дзюбой, это чистейший пенальти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о спорном эпизоде в матче 20-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:1), в котором форвард петербургского клуба Артём Дзюба упал в штрафной соперника.



«Был ли пенальти на Дзюбе? По мне — да. Я пересмотрел момент, и это чистейший пенальти. Защитник не сыграл в мяч. Прокинули мяч, и он поймал его на бедро», — приводит слова Семака телеканал «Матч Премьер».

«Зенит», набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. «Спартак» (33) остался на пятом месте.



В следующем туре «Зенит» на своём поле сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 31 марта. «Спартаку» предстоит выездная игра с «Ахматом», которая пройдёт 30 марта.