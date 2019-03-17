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Гол Ньянга принёс «Ренну» ничью в матче с «Бордо»

Гол Ньянга принёс «Ренну» ничью в матче с «Бордо»
Футбол / Франция

«Бордо» сыграл вничью в матче 29-го тура французской Лиги 1 с «Ренном». Встреча, проходившая на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо, завершилась со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд на 59-й минуте, счёт открыл Франсуа Камано. Гости смогли отыграться в самой концовке, на 92-й минуте равновесие восстановил экс-форвард «Милана» М’Байе Ньянг.

«Ренн» набрал 41 очко и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Бордо» с 34 набранными очками располагается на 13-й строчке. Отметим, что «Бордо» в чемпионате Франции не может победить уже в пяти матчах подряд.

В следующем туре Лиги 1 «Ренн» будет принимать «Лион», а «Бордо» сыграет в гостях с «Амьеном».

Франция - Лига 1. 29-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Бордо
Бордо
1 : 1
Ренн
Ренн
1:0 – Камано – 59, 1:1 – Ньянг – 90+2
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