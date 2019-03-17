Жуков: не думаю, что кричалки в поддержку Карреры давили на игроков «Спартака»

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» (1:1).

«Матч был интересный. Не без ошибок, но моментов много было. Результат закономерный.

Вдохновляло ли то, что Массимо был на матче? Это надо у игроков спросить. Я не знал, что он пришёл. Не думаю, что кричалки в его поддержку как-то давили на игроков. Болельщики должны поддерживать команду в любой ситуации.

Глушаков? Его поддерживали после гола, да. По-моему, он хорошо сегодня играл, особенно в первом тайме», — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит», набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. «Спартак» (33) остался на пятом месте.