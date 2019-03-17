Семак: претензий к Лунёву нет – большое спасибо, что вышел и сыграл

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил игру вратаря команды Андрея Лунёва в матче 20-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (1:1).

«До последнего момента участие Лунёва в игре было под большим вопросом. Поэтому никаких претензий к нему – большое спасибо, что вышел и сыграл. Что касается выносов, то, к сожалению, игра ногами — это вообще не самое сильное качество наших вратарей. Андрей нормально играет ногами, но есть над чем работать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

«Зенит», набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. «Спартак» (33) остался на пятом месте.