Семак: ничьей «Зенит» недоволен, но сложно судить, кто был достойнее победы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Ничьей, конечно, недовольны. Как мы можем быть довольны ничьей? Хотели выиграть, и жаль, что не получилось. Сложно судить, кто был достойнее победы. В концовке был хороший момент, в штангу попали. У «Спартака» после подачи Мельгарехо был момент. В начале матча активнее смотрелся «Спартак». Впоследствии была равная игра. К сожалению, не смогли победить сегодня. Но будем готовиться к следующему матчу.

Открытая игра в концовке? Хотели победить, и это нормально абсолютно. Бежали вперёд, обе команды хотели выиграть. Но победителя сегодня не выявили.

Замена Дриусси вместо Нобоа? Кузяева выдвинули в центр, а Дриусси сместили немного, чтобы была более активная центральная зона. Всё-таки тяжеловато Нобоа после такой травмы, немного не хватало движения.

Не думаю, что в плане физики, за исключением начала матча, мы смотрелись хуже. Старались все, и здесь уже дело не в физике. Такие матчи играют на характере. Сегодня ребята отдали игре всё, что могли. Понятно, что в ущерб где-то качеству, но желания, борьбы и единоборств было очень много, моменты были. Поэтому мне сказать ребятам можно только спасибо за игру.

Для дерби положение мест не имеет значения. Мы сегодня не смотрели на таблицу, приехали играть и хотели победить. В принципе, преимущество у нас небольшое. То, что оно есть, уже хорошо. Уровень команд, которые борются за первое место, примерно одинаков. Поэтому каждая игра самая важная», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».