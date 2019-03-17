Кононов: после забитого мяча «Спартак» перестал прессинговать

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«После забитого гола перестали прессинговать, дали возможность «Зениту» почувствовать тот футбол, в который они играют. Тем самым приблизили атаки соперника к своим воротам. Отсюда опасные моменты и нервозность, что привело к ответному голу.

Я не могу сказать, по игре ли счёт. Надо смотреть статистику. В принципе, равная игра равных соперников. По атакам будет примерно 50 на 50, как и по голевым моментам. Но у нас были хорошие моменты, в частности у Мельгарехо.

Чего не хватило? В первую очередь реализации моментов, которые у нас были. Второе — держать игру на протяжении 90 минут, не отрезками. Ну и третье — больше контролировать мяч, больше играть низом.

Поздравляю молодёжь с дебютом на таком высоком уровне, плюс это игра с «Зенитом». Конечно, было непросто войти, но им уже надо привыкать к серьёзному футболу. Они этого достойны. Это игроки юношеской, молодёжной сборной России. Чем быстрее они адаптируются, тем будет лучше как для них, так и для нас», — сказал Кононов в эфире «Матч Премьер».