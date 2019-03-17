Глушаков: готов встретиться с фанатами и урегулировать все вопросы

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1), сообщил, что готов встретиться с болельщиками красно-белых и уладить с ними конфликт.

«У нас всегда стадион заполняется на такие матчи. Догнать Санкт-Петербург? Нам нужно двигаться в своём направлении, в конце посмотрим на результаты. Если у болельщиков есть ко мне вопросы или претензии я готов ответить. Я всегда готов встретиться с фанатами и урегулировать все вопросы.

Болельщики вывесили баннер с Джикией? Я не видел его. Карреру? Его я тоже не видел.

После гола я показал на свою фамилию на футболке. Это моя фамилия, и я её в обиду не дам", — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.