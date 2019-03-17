Кононов: пожелал Ракицкому хорошей карьеры, Россия и Украина должны быть едины

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, о чём беседовал с защитником «Зенита» Ярославом Ракицким после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча, проходившая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 1:1.

«О чём пообщались с Ракицким? Сказал, что рад его видеть в „Зените“ и России. Пожелал ему хорошей карьеры, чтобы был в России как дома. Россия и Украина должны быть едины”, — сказал Кононов в эфире «Матч Премьер».

«Зенит», набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. «Спартак» (33) остался на пятом месте.

В следующем туре «Зенит» на своём поле сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 31 марта. «Спартаку» предстоит выездная игра с «Ахматом», которая пройдёт 30 марта.