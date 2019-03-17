Кононов: результатом матча с «Зенитом» недоволен

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал ничейный результат матча 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

«Результатом недоволен. Второй домашний матч сыграли вничью, тем более по ходу ведём в счёте, но потом пропускаем. Качество футбола – хотелось бы лучшего, но это вы будете слышать от меня всегда. После любой игры. Если брать матч с «Зенитом», атаки были и у них, где они могли забивать. У нас тоже. Нам бы хотелось, чтобы у соперников появлялось меньше моментов. Мы должны работать над этим ещё ответственнее. И, конечно же, создавать свои моменты и завершать.



Движение есть, но оно не то, какое хотелось бы. Построение команды требует баланса в отборе и атаке. Мы играем более агрессивно, чем это было в прошлом году. Имею в виду прессинг. Это самое главное отличие от прошлого сезона. Что касается игры в пас, нам нужно дорабатывать всё вместе. Имею в виду и тренерскому составу искать пути, чтобы донести игрокам, что продвижение с мячом через пас лучше, чем бежать с ним.



Что должно случиться, чтобы я был доволен футболом «Спартака»? Мы должны выигрывать по 5:0», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.