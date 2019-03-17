Болельщики «Спартака» вывесили баннер «Джикия — наш капитан»

Болельщики «Спартака» во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги вывесили баннер, посвящённый Георгию Джикии. Фанаты развернули полотно с надписью «Джикия — наш капитан», когда футболисты московского клуба подошли к ним после окончания матча. Таким образом, болельщики выступили против нынешнего капитана команды Дениса Глушакова.

Матч «Спартак» — «Зенит» завершился со счётом 1:1. Глушаков стал автором гола в составе москвичей. У «Зенита» ответный мяч провёл Вильмар Барриос.

«Зенит», набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. «Спартак» (33) остался на пятом месте.

В следующем туре «Зенит» на своём поле сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 31 марта. «Спартаку» предстоит выездная игра с «Ахматом», которая пройдёт 30 марта.

Баннер болельщиков «Спартака» Фото : Championat