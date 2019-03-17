Аршавин: матч «Спартака» с «Зенитом» удался, зрители получили всё, что хотели

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» (1:1).

«Матч удался. Зрители получили всё, что хотели: эмоции, футбол, голы, неназначенный пенальти и несделанное удаление. Суперматч, и я всех поздравляю с этим событием.

Было два таких решения арбитра. На Дзюбе, конечно же, был железный пенальти. Плюс непоказанная вторая карточка Смольникову. В остальном Москалёв сработал на пятёрку и практически был незаметен. Это самое главное для судьи», —сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

«Зенит», набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. «Спартак» (33) остался на пятом месте.

В следующем туре «Зенит» на своём поле сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 31 марта. «Спартаку» предстоит выездная игра с «Ахматом», которая пройдёт 30 марта.