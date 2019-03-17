Мостовой: результат матча «Зенит» — «Спартак» на руку конкурентам

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ничейный результат матча 20-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Зенитом» (1:1).

«Я рад, что мой прогноз осуществился: буквально вчера я говорил, что ничейный результат будет более справедливым. «Зенит» играл на фоне вылета из Лиги Европы, а «Спартак» принципиально готовился к игре. У «Зенита» более длинная «скамейка», и это тоже сыграло определённую роль. Например, на поле вышел Дзюба, который ранее не играл.

У «Зенита» был сумасшедший момент, когда Ригони попал в штангу, и всё могло перевернуться, но нет. Результат этого матча на руку другим конкурентам, тому же «Краснодару». Лишний раз убеждаюсь в том, что ситуация в турнирной таблице обостряется.

К судейству претензий нет, хотя понятно, что при детальном просмотре повторов можно найти огрехи с одной и с другой стороны. Например, был один момент во втором тайме, который, думаю, ещё будем обсуждать, когда «Зенит» был на подступе к штрафной «Спартака», и судья должен был дать штрафной, но не дал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денизой Хасан.