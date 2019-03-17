Ригони — о матче со «Спартаком»: «Зенит» не выиграл одно очко, а потерял два

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал результат матча 20-го тура Россиийской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча, проходившая на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 1:1.

«Зенит» приехал за победой. Мы не выиграли одно очко, а потеряли два. Хотя в конце сезона и это очко будет важно. Наша цель — стать чемпионами, и мы продолжаем идти к этому. Сегодня мне не хватило удачи, когда Жирков отлично прострелил. Нам немного не хватало сил после поездки в Испанию», — передаёт слова Ригони корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

«Зенит», набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. «Спартак» (33) остался на пятом месте.

В следующем туре «Зенит» на своём поле сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 31 марта. «Спартаку» предстоит выездная игра с «Ахматом», которая пройдёт 30 марта.