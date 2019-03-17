«Вильярреал» одержал волевую победу в матче с «Райо Вальекано»

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» обыграл «Райо Вальекано» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал». Обслуживал матч арбитр Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

Счёт на 20-й минуте открыл Марио Суарес, которому ассистировал Ганелли Имбула. В начале второго тайма счёт сравнял Карл Токо Экамби. Через две минуты он же вывёл «Вильярреал» вперёд. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Висенте Иборра. Третий гол в ворота гостей в концовке забил Херар Морено с паса Мануэля Морланеса.

«Вильярреал», набрав 29 очков, по-прежнему занимает 17-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Райо Вальекано» (23) остался в зоне вылета на 19-м месте.