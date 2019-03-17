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«Вильярреал» одержал волевую победу в матче с «Райо Вальекано»

«Вильярреал» одержал волевую победу в матче с «Райо Вальекано»
Футбол / Испания

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» обыграл «Райо Вальекано» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал». Обслуживал матч арбитр Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

Счёт на 20-й минуте открыл Марио Суарес, которому ассистировал Ганелли Имбула. В начале второго тайма счёт сравнял Карл Токо Экамби. Через две минуты он же вывёл «Вильярреал» вперёд. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Висенте Иборра. Третий гол в ворота гостей в концовке забил Херар Морено с паса Мануэля Морланеса.

«Вильярреал», набрав 29 очков, по-прежнему занимает 17-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Райо Вальекано» (23) остался в зоне вылета на 19-м месте.

Испания - Примера. 28-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
3 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 – Суарес – 20, 1:1 – Токо Экамби – 50, 2:1 – Токо Экамби – 52, 3:1 – Морено – 88
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