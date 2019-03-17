FARE — о словах Погребняка: нельзя недооценивать вред от подобных высказываний

Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) прокомментировала ситуацию с высказываниями форварда «Урала» Павла Погребняка о темнокожих футболистах в сборной России. Ранее Погребняк заявил, что нахождение темнокожих игроков в составе сборной его смешит.

«Слова Погребняка отражают определённые стереотипы о цвете кожи и россиянах, которые давно не соответствуют действительности. Нельзя недооценивать вред от подобных высказываний, создающих подсознательные барьеры на пути темнокожих футболистов, даже российских. Самый яркий пример — Брайан Идову, который вместо российской сборной, где он родился и вырос, успешно играет за сборную Нигерии, где ему дали шанс. После подобных высказываний возникают вопросы. Цвет кожи не должен играть роль при выборе игроков, ни умышленно, ни подсознательно.

Fare поддерживает быструю реакцию офицера по борьбе с дискриминацией РФС — в дисциплинарных правилах УЕФА и ФИФА за расистские высказывания или действия для игроков и тренеров предусмотрена дисквалификация на несколько матчей», — говорится в письме FARE, которое организация направила «Чемпионату».