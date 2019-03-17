Сарри: мы провели хороший первый тайм, а затем перестали играть

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (0:2).

«Мы провели хороший первый тайм и могли забить в пяти-шести случаях. А затем мы перестали играть. Мы не защищались. Это невероятно.

После хорошего первого тайма игроки были очень мотивированны. Поэтому сложно объяснить, почему они перестали бороться. Я не беспокоюсь о первом тайме, в котором мы создали много моментов. Меня беспокоит второй тайм.

У нас осталось ещё восемь матчей, и мы должны бороться", — приводит слова Сарри ВВС.

Благодаря этой победе «Эвертон», набрав 40 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Челси» (57) остался на шестом месте.